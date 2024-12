Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano va ko in casa contro l’Olympiacos

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLYMPIACOS PIRAEUS 83-84

Terzo ko consecutivo per Milano, sconfitta in casa 84-83 dall’Olympiacos. Il primo quarto è piuttosto equilibrato, con i padroni di casa che si affidano soprattutto a Bolmaro e al lavoro sotto canestro di Mirotic. Tra le file dei greci inizia a mettersi in moto Vezenkov, e dopo i primi dieci minuti il punteggio è in perfetta parità, sul 19-19. Gli ospiti soffrono nel periodo successivo, con l’Olimpia che allunga e tiene la leadership per gran parte del secondo quarto. Verso la fine del primo tempo è ancora Vezenkov a tenere a galla gli uomini di Bartzokas, che chiudono addirittura avanti di un punto alla pausa lunga. Al rientro in campo dopo l’intervallo per la squadra del Pireo sale in cattedra Fournier: tre triple pesantissime e un paio di giocate decisive che permettono ai greci di arrivare sul 64-60 a seicento secondi dalla fine. Nel quarto finale Shields e Mirotic sono gli ultimi a mollare, ma gli avversari trovano triple in momenti chiave del match. Bolmaro e Mannion hanno in mano il pallone della vittoria nel finale, ma non si intendono e l’ex Varese perde il pallone per il tiro della possibile vittoria. Vince l’Olympiacos e vola a 12 successi, al netto di 6 sconfitte. Torna in parità lo score di Milano, 9 vittorie e 9 sconfitte fino ad ora.