Basket, Serie A: Trapani torna a vincere travolgendo Reggio Emilia

Torna al successo e centra la decima vittoria stagionale Trapani, che spazza via Reggio Emilia con il punteggio di 109-73. I siciliani partono subito forte, segnando 25 punti e subendone 15 nel corso del primo quarto. Le cose non cambiano dopo la prima pausa breve, con Galloway e Notae a spingere gli Shark fino al 54-30 dell’intervallo. La partita è di fatto già archiviata, nonostante Winston e Barford non mollino per la UnaHotels. La squadra di Priftis non riesce mai a rientrare in partita, con i soli due appena citati a segnare con continuità. Gli ospiti pagano dazio anche nel periodo finale, con i padroni di casa che vanno a vincere agilmente con il 109-73 finale. Quarta sconfitta per Reggio Emilia in Campionato, mentre Trapani continua a stupire e trova il decimo successo in tredici appuntamenti.