Basket, Serie A: Trento vince a Napoli, Trieste ok contro Sassari

NAPOLIBASKET-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 89-114

La giornata di festa di Napoli per la salvezza raggiunta non si corona con la vittoria, Trento si impone 114-89. Pangos e Green cercano di spingere i partenopei nel primo quarto, ma Lamb è subito una furia e porta gli ospiti sul +3 dopo i primi dieci minuti. Dal secondo quarto in poi la Dolomiti mette il turbo: Ford dalla panchina, il solito Lamb ed Ellis sono micidiali soprattutto in transizione, con Trento che vola sul 47-39 all’intervallo. La difesa della squadra di Valli fa sempre più fatica nel secondo tempo, con Ellis e Niang che penetrano a canestro con tanta facilità. I partenopei inseguono sull’83-67 all’ultima pausa lunga, ma comunque non mollano. Pangos è l’ultimo a mollare tra le file dei padroni di casa, ma la qualità offensiva degli uomini di Galbiati continua a fare la differenza. Trento vince e chiude la stagione con il record di 22-8, sconfitta indolore per Napoli, già salva dalla penultima giornata.