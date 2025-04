Lunedì Campobasso-Perugia, bus gratuiti per lo stadio

L 'amministrazione comunale di Campobasso annuncia che, in occasione della partita di calcio di Lega Pro Campobasso-Perugia, prevista per lunedì prossimo, 21 aprile, alle 15, verrà attivato un servizio di navetta gratuito. La società Sati, affidataria del servizio di trasporto pubblico urbano, ha predisposto, su indicazione e d'intesa con l'assessorato ai Trasporti, che le navette saranno operative dalle 14 verso lo stadio Molinari con partenze da Villa De Capoa e da via Cavour; gli autobus effettueranno poi il percorso inverso a fine gara. "Con grande entusiasmo riproponiamo l'iniziativa denominata 'Prendo l'autobus e corro da te' in modo da permettere ai tifosi del Lupo, in questa importantissima giornata calcistica, di raggiungere lo stadio Molinari comodamente ed in sicurezza, oltre che in maniera completamente gratuita", ha commentato l'assessore comunale ai Trasporti Mimmo Maio.