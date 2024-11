Servizio scorta per il Maccabi Tel Aviv nella trasferta di Eurolega a Bologna

Oltre al servizio di ordine pubblico rafforzato con la particolare attenzione sulla squadra ospite, gli atleti del Maccabi Tel Aviv riceveranno anche un servizio scorta tecnica. Lo fa sapere la Questura di Bologna in relazione all'incontro di basket di stasera con la Virtus Bologna all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno dopo che ieri sera in Olanda, in occasione del match di Europa League di calcio tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, tifosi israeliani sono stati aggrediti da un gruppo di filopalestinesi.