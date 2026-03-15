Serie A: Bologna batte Milano e allunga a +6, resta in scia Brescia

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 104-94

Alla Virtus Arena va in scena il big match tra Bologna e Milano, gara che vede i padroni di casa prendere in mano subito le redini della partita: il quarto iniziale termina infatti 30-22 per le Vu Nere, sempre in vantaggio nel corso della frazione dal 5-2 in poi. La squadra di Ivanovic continua poi a spingere anche nel secondo periodo, trascinata dagli sfavillanti Alston ed Edwards: all’intervallo il tabellone recita 54-45 per Bologna. Brooks, Guduric e Ricci scuotono allora l’Olimpia al ritorno sul parquet e le Scarpette Rosse rientrano sul -1: a dieci minuti dal termine lo score indica infatti 74-73 Virtus. Si decide, dunque, tutto nell’ultimo quarto, dove ad avere la meglio è Bologna: i virtussini riescono infatti a costruire un nuovo allungo, vincendo 104-94. Edwards chiude la sua serata con 28 punti (miglior marcatore in campo) e le Vu Nere si confermano al vertice della classifica, ora con 36 punti. A 30 rimane invece Milano.



LE ALTRE PARTITE

Brescia fa suo il derby lombardo contro Cremona: la Germani esulta 79-78 e si porta a 32 punti, restando in scia a Bologna. A 16 rimane invece la Vanoli. Cantù ha poi la meglio 94-77 su Napoli: l’Acqua S. Bernardo sale allora a 12 punti, lasciando i campani a 14. Reggio Emilia piega 102-99 Sassari: è il quarto successo di fila per gli emiliani, che ora hanno 18 punti, mentre il Banco di Sardegna resta fermo a 14. Vincente è pure la giornata di Varese, grazie al 91-86 su Treviso: i biancorossi salgono così a 18 punti, centrando la terza vittoria consecutiva, mentre i veneti rimangono ultimi con soli 6 punti.