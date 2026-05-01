Nba: playoff, avanzano Knicks e Timberwolves, Philadelphia e Boston a gara7

01 Mag 2026 - 09:08

Nella notte sono arrivati altri due verdetti nei playoff NBA: i New York Knicks e i Minnesota Timberwolves avanzano dopo aver chiuso le serie, rispettivamente contro Hawks e Nuggets. A Ovest i Wolves hanno eliminato la squadra di Nikola Jokic, grazie a un Jaden McDaniels stellare (32 punti e 10 rimbalzi) per una vittoria 110-98, che ha chiuso la serie sul 4-2. Ora per Minnesota ci sono gli Spurs di Victor Wembanyama. A Est Atlanta ha visto sfumare la sua corsa nella post season con una pesante sconfitta per 140-89 contro i Knicks, una delle più nette nella storia dei playoff. New York, vittoriosa 4-2, attende ora la sua sfidante: arriverà dalla gara 7 tra Sixers e Celtics dopo che Philadelphia è riuscita ad allungare la serie, battendo Boston 106-93, con Tyrese Maxey protagonista con 30 punti. 

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