Tennis: infortunio al ginocchio, Draper salta anche il Roland Garros

Il britannico Jack Draper salterà il resto della stagione sulla terra battuta - Roland Garros compreso - a causa di un infortunio al tendine del ginocchio destro che lo affligge da tempo: lo riporta BBC Sport. il 24enne di Sutton di tornare in campo per la stagione sull'erba di giugno, ma a quel punto sarà quasi certamente scivolato fuori dalla top 100 mondiale. Draper si era ritirato dalla sua unica partita sulla terra battuta della stagione a Barcellona all'inizio di questo mese a causa proprio del problema al ginocchio. Aveva poi rinunciato ai tornei ATP Masters 1000 consecutivi di Madrid e Roma, ma si era detto ottimista sulla possibilità di essere in forma per lo Slam parigino. "Il mio ginocchio sta guarendo e ho ricominciato a colpire le palle, ma sfortunatamente mi è stato consigliato di non giocare il Roland Garros - ha scritto Draper sul suo profilo Instagram -. Per quanto sia durissimo perdere un altro Slam, il consiglio è stato quello di non affrettarsi a tornare subito a giocare partite di cinque set sulla terra battuta".