Genoa, De Rossi a Bergamo ritrova Ekuban e Norton-Cuffy

Buone notizie per Daniele De Rossi in previsione dell'anticipo di sabato sera a Bergamo contro l'Atalanta. Il tecnico stesso ha confermato i recuperi di Caleb Ekuban e Brooke Norton-Cuffy. Entrambi alle prese con risentimenti muscolari hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e saranno a disposizione. Nessuno dei due però partirà dall'inizio ma saranno disponibili a gara in corso avendo un minutaggio limitato. Non recupera invece Tommaso Baldanzi che prosegue il lavoro differenziato e che dunque sarà assente. Indicazioni positive anche per il portiere olandese Bijlow che contro il Como era uscito al termine del primo tempo. Gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni e sin dalla ripresa degli allenamenti è tornato a lavorare regolarmente con i compagni. Sarà lui dunque a difendere la porta al Gewiss Stadium. Il Genoa a Bergamo sarà seguito da oltre 1200 tifosi che attendono solo di festeggiare la matematica salvezza.