Tennis: Berrettini batte Navone e vola ai quarti al Sardegna Open

30 Apr 2026 - 17:20

Matteo Berrettini si qualifica ai quarti del Sardegna Open di tennis. Successo in due set (7-5, 6-3) questo pomeriggio contro l'ultimo vincitore del Challenger 175, l'argentino Mariano Navone, testa di serie del torneo. E domani l'azzurro giocherà contro il vincitore della sfida sul Centrale tra Hubert Hurkacz ed Emilio Nava. Match equilibrato nel primo set con brivido per un break subito al terzo game dall'italiano, ma Berrettini replica subito con un controbreak; il romano, poi, piazza il break decisivo del 7-5 evitando il tie. Nel secondo parziale invece il momento chiave è al sesto game, con il break a zero che porta l'italiano sul 4-2. Poi Berrettini tiene il servizio sino al 6-4. "Ho giocato a un livello molto alto - ha detto l'azzurro - e ho sentito forte la carica del pubblico. Navone è un signor giocatore, io sono molto contento di aver giocato bene". Avanti anche Matteo Arnaldi contro Juan Manuel Cerundolo sul campo 14 del Tc Cagliari. Fuori anche il numero 2 del seeding Adrian Mannarino, sconfitto al terzo set dall'olandese Jasper De Jong (3-6, 6-3, 1-6). Esordio vincente per la testa di serie numero 3 Nuno Borges contro Cristian Garin, sia pur con un successo sofferto: 6-4, 3-6, 7-6.

matteo berrettini
sardegna open

Ultimi video

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

02:30
La magia della boxe

La magia della boxe

01:30
Inarrestabile Sinner

Inarrestabile Sinner

11:28
DICH INTEGRALE PRES. FPI D'AMBROSI SRV

D'Ambrosi: "Il pugilato è crescere i giovani, farlo in maniera sana e dargli un sogno"

01:18
MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

01:27
Madrid, Sinner sfida Rafa

Madrid, Sinner sfida Rafa

02:49
Franzoni emoziona

Franzoni emoziona

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:21
Alex Schwazer vola ancora

Alex Schwazer vola ancora

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

I più visti di Altri Sport

MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:43
Tennis: infortunio al ginocchio, Draper salta anche il Roland Garros
17:20
Tennis: Berrettini batte Navone e vola ai quarti al Sardegna Open
17:15
Sci alpino, Lindsey Vonn: "Non ho ancora deciso se ritirarmi o andare avanti"
16:39
Genoa, De Rossi a Bergamo ritrova Ekuban e Norton-Cuffy
15:18
Tennis, Internazionali di Roma: Tsitsipas, Pegula e Muchova incontrano i tifosi da adidas