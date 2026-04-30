Sci alpino, Lindsey Vonn: "Non ho ancora deciso se ritirarmi o andare avanti"

"Non voglio trarre conclusioni affrettate né speculare su cosa potrei fare. Potrei ritirarmi. Potrei non gareggiare mai più e andrebbe benissimo, ma al momento non sono emotivamente pronta a prendere una decisione del genere". Lindsey Vonn si sta ancora riprendendo fisicamente ed emotivamente dalla spaventosa caduta alle Olimpiadi invernali. Per ora, le decisioni difficili sul futuro possono aspettare. La campioness americana ha subito otto interventi chirurgici dopo la complessa frattura alla gamba sinistra - che ha rischiato di portare all'amputazione - subita durante la gara di discesa libera femminile l'8 febbraio. Ne servirà almeno un altro per riparare la rottura del legamento crociato anteriore dello stesso ginocchio. Quindi, se la 41enne dovesse tornare a gareggiare - e non è ancora pronta a prendere questa decisione - il suo ritorno è previsto tra almeno un anno e mezzo, ha dichiarato la Vonn all'Associated Press in un'intervista. In passato Vonn si era già ripresa da diversi infortuni e ha una protesi in titanio nel ginocchio destro. "Questo è un infortunio molto diverso, soprattutto per la gravità e per la consapevolezza che avrei potuto perdere la gamba e per quanto la situazione fosse grave", ha detto Vonn. "Posso sopportare molto dolore, ma questo era davvero estremo. Non ho mai provato un dolore paragonabile a quello di un infortunio simile", ha confermato.