Sci alpino, Lindsey Vonn: "Non ho ancora deciso se ritirarmi o andare avanti"
"Non voglio trarre conclusioni affrettate né speculare su cosa potrei fare. Potrei ritirarmi. Potrei non gareggiare mai più e andrebbe benissimo, ma al momento non sono emotivamente pronta a prendere una decisione del genere". Lindsey Vonn si sta ancora riprendendo fisicamente ed emotivamente dalla spaventosa caduta alle Olimpiadi invernali. Per ora, le decisioni difficili sul futuro possono aspettare. La campioness americana ha subito otto interventi chirurgici dopo la complessa frattura alla gamba sinistra - che ha rischiato di portare all'amputazione - subita durante la gara di discesa libera femminile l'8 febbraio. Ne servirà almeno un altro per riparare la rottura del legamento crociato anteriore dello stesso ginocchio. Quindi, se la 41enne dovesse tornare a gareggiare - e non è ancora pronta a prendere questa decisione - il suo ritorno è previsto tra almeno un anno e mezzo, ha dichiarato la Vonn all'Associated Press in un'intervista. In passato Vonn si era già ripresa da diversi infortuni e ha una protesi in titanio nel ginocchio destro. "Questo è un infortunio molto diverso, soprattutto per la gravità e per la consapevolezza che avrei potuto perdere la gamba e per quanto la situazione fosse grave", ha detto Vonn. "Posso sopportare molto dolore, ma questo era davvero estremo. Non ho mai provato un dolore paragonabile a quello di un infortunio simile", ha confermato.
La Vonn sta facendo progressi, sia in palestra che fuori, anche se non così velocemente come vorrebbe. È passata dalla sedia a rotelle alle stampelle - di cui è stanca - e la prossima settimana potrà iniziare a camminare per brevi tratti. "In ogni caso, non succederà nulla di concreto prima del 2027-2028 perché devo ancora sottopormi a un intervento chirurgico per rimuovere le placche metalliche e ricostruire il legamento crociato anteriore. Devo ancora farlo", ha detto Vonn. "Una volta riparato il legamento crociato, ci vorranno altri sei mesi, quindi direi che mi aspetta almeno un anno e mezzo prima di poter tornare al 100%, anche solo per allenarmi in palestra", ha aggiunto. Vonn non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide: ha gareggiato alle Olimpiadi poco più di una settimana dopo la rottura del legamento crociato anteriore, a prescindere dal risultato. "Lo sci alpino è uno degli sport più pericolosi al mondo, e questo è un rischio che ho sempre corso volentieri. Questo è il risultato, e non me ne pento", ha dichiarato Vonn, sottolineando di aver fatto tutto il possibile per essere completamente preparata per la gara. "Non voglio ricominciare da capo", ha concluso.