Scafati, Pilot: "Trento sta esprimendo una pallacanestro incredibile"

Le parole di coach Damiano Pilot: «Affrontiamo la capolista imbattuta e basterebbe solo questo per descrivere il tipo di partita che sarà; Trento sta esprimendo una pallacanestro incredibile e non lascia agli avversari margine di errore. Per noi sarà fondamentale, dopo una settimana dura fatta di confronti e tanto lavoro in palestra, approcciare l’incontro con una grandissima energia, perché senza quella non possiamo affidarci a scelte tattiche sperando siano sufficienti per vincere contro questa Trento. Nei momenti più bui bisogna fare appello a tutto quello che abbiamo dentro, tornando a dimostrare che questa squadra ha qualità e spirito di sacrificio, in modo da portare il nostro pubblico in partita e creare un ambiente infuocato per cercare di portare a casa una vittoria che andrebbe ben al di là dei 2 punti in classifica».