Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia batte all'ultimo respiro 82-81 la Lituania

La ripresa si rivelerà decisiva: a 10 minuti dalla fine è parità assoluta (54-54), e l'equilibrio resiste per tutto l'ultimo periodo. La giocata decisiva arriva allora in uscita dal timeout a 13 secondi dalla fine: Mannion penetra centralmente e fa canestro, poi a interrompere il gioco, a 7.5" dalla sirena, è la Lituania. Velicka ha dalla media la palla dell'83-82, che però non arriva nemmeno al ferro. L'Italia vince e tira un sospiro di sollievo: prima vittoria e ora il doppio confronto con la Gran Bretagna al quale Banchi arriverà con maggiore serenità. Fondamentali i 24 punti di Procida, così come i 16 di Tonut e, ovviamente, i 15 di Mannion.