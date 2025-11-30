Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia batte all'ultimo respiro 82-81 la Lituania

Azzurri in svantaggio all'intervallo lungo, poi decide il canestro a 7.5 secondi dalla fine di Manniondi Redazione
L'Italia si riscatta e nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali di basket batte 82-81 la Lituania. Alla Svyturio Arena di Klaipeda, infatti, gli Azzurri di Banchi, alla sua prima vittoria da CT della Nazionale, si impongono in rimonta, visto che i padroni di casa erano avanti 39-34 all'intervallo lungo. Il match si decide negli ultimi istanti, con un canestro di Mannion a 7.5 secondi dalla sirena finale.
Il canestro a 7.5 secondi dalla fine di Nico Mannion che vale l'82-81 sulla Lituania potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione al Mondiale 2027 di basket dell'Italia di Banchi, alla prima vittoria da CT e dopo il ciclo di Pozzecco. Gli Azzurri rispondono al meglio al ko arrivato contro l'Islanda con una gara di carattere e di rimonta. In avvio, è la squadra di casa a infiammare la Svyturio Arena di Klaipeda con un momentaneo +10 (31-21) che sembra gettare ulteriore ombra su questo avvio degli Azzurri. Che, però, restano a contatto e infatti all'intervallo lungo è 39-34, seppur ancora per la Lituania.
La ripresa si rivelerà decisiva: a 10 minuti dalla fine è parità assoluta (54-54), e l'equilibrio resiste per tutto l'ultimo periodo. La giocata decisiva arriva allora in uscita dal timeout a 13 secondi dalla fine: Mannion penetra centralmente e fa canestro, poi a interrompere il gioco, a 7.5" dalla sirena, è la Lituania. Velicka ha dalla media la palla dell'83-82, che però non arriva nemmeno al ferro. L'Italia vince e tira un sospiro di sollievo: prima vittoria e ora il doppio confronto con la Gran Bretagna al quale Banchi arriverà con maggiore serenità. Fondamentali i 24 punti di Procida, così come i 16 di Tonut e, ovviamente, i 15 di Mannion.