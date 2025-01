Vital pazzo di Tortona: "Grande posto in cui crescere, migliorerò ancora"

Dopo un periodo di ambientamento, negli ultimi due mesi stai giocando un’ottima pallacanestro: stiamo vedendo il miglior Vital possibile?

"Devo dire che da inizio stagione sono cresciuto tanto, dentro e fuori dal campo. Tortona è un grande posto in cui crescere, avere il ruolo del leader ti restituisce tanto. La società, i tifosi, coach De Raffaele e i miei compagni si aspettano tanto da me. Per la persona che sono, so che mi esalto in questi ambienti in cui posso incidere. Sapere di poter fare errori in serenità è sicuramente la chiave perché senza errori non si impara, è difficile crescere. Soprattutto in partita quando provi tante emozioni. Avere uno staff, avere una società che crede in me è una grande cosa, per questo sono cresciuto così tanto. Più sfrutterò questa situazione e più crescerò nel corso della stagione".