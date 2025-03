Weems porta Tortona nella storia: per la prima volta è ai quarti di Champions League

L'ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa si trasforma, per Tortona, in ottava meraviglia: la Bertram è ai quarti di finale della Basketball Champions League dopo un'esaltante sfida-spareggio contro il FIT/One Würzburg, battuto per 80-74 nel ribollente PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato nella sesta e ultima giornata del gruppo. Tortona conquista il secondo posto finale e si qualifica, per la prima volta nella sua storia, tra le "magnifiche otto" della massima competizione europea per club della FIBA.