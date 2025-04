BCL, Reggio Emilia e Tortona in Spagna per scrivere la storia

Dopo le fatiche di campionato, la UNAHOTELS Reggio Emilia e la Bertram Derthona Tortona si rituffano sulla Basketball Champions League con un sogno ambizioso: raggiungere la Final Four. Avversario di turno due delle favorite per la vittoria finale, l'Unicaja Malaga in campione in carica per Reggio Emilia e La Laguna Tenerife (già per quattro volte nella sua storia in grado di arrivare alle Final Four della manifestazione, vincendola due volte) per Tortona.