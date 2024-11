REGGIO EMILIA, PRIFTIS: "SETTIMANA NON FACILE DAL PUNTO DI VISTA FISICO"

Queste le parole con cui coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida ai media: “Affrontiamo una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni: Venezia è forte e profonda, e per sconfiggerla servirà mettere in campo la versione migliore di noi stessi, soprattutto in termini di energia, concentrazione e intensità. Stiamo vivendo una settimana non facile dal punto di vista fisico: Grant non sarà della partita e abbiamo da gestire alcuni acciacchi. L’obiettivo però è raccogliere tutte le energie in queste ore per presentarci al Taliercio nelle condizioni migliori possibili”.