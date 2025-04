BCL, Reggio Emilia lotta ma alla Final 4 ci va Malaga (72-82)

Se Malaga è 4° in ACB e principale favorita per la conquista della 2° BCL consecutiva è però grazie alle infinite risorse a disposizione: specialisti al tiro come Tillie e l'ex Brescia Kalinoski possono accendersi in un attimo, come a inizio 2° quarto, e costruire un parziale di 0-10 (17-22). Le spaziature garantite in particolare dal francese ex Memphis Grizzlies sono un problema difficilmente risolvibile per la difesa reggiana: nemmeno nei 12 a referto in gara1, i 10 del prodotto di Gonzaga rendono complicati i rientri dell'Unahotels, troppo in affanno a livello di circolazione per i problemi di falli di Winston e Uglietti (26-33). 7 palle perse nei primi 8' del quarto fotografano bene la fatica di Reggio Emilia anche solo nel costruire un tiro entro lo scadere dei 24": Carter, MVP di Gara1, segna il primo vantaggio in doppia cifra dell'incontro (29-40). Jamar Smith non è però d'accordo: il veterano americano è l'unico a trovare continuità in attacco per Reggio, con due triple nell'ultimo minuto - 7/13 di squadra per gli emiliani nel primo tempo! - a ridurre le distanze all'intervallo lungo (37-46).