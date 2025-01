Reggio Emilia vince con Winston: così la Champions League non fa paura

L'UNAHOTELS Reggio Emilia ha interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive in campionato vincendo a Casale Monferrato contro la Bertram Derthona Tortona per 67-69 con l'appoggio decisivo di Cassius Winston. Sul 67-67, Reggio Emilia si è affidata al play classe '98: battuto Kamagate e siglato il layup della vittoria a 3" dal termine, dato che l'ultimo tentativo da tre di Vital è stato sputato dal ferro. Oltre al canestro decisivo, prova totale di Winston con 23 punti e 6 assist per i biancorossi. Una grande serata per lui e Reggio Emilia, così raccontata da Dimitris Priftis: "Sul risultato c'è ovviamente una componente di fortuna sull'ultimo tiro che può entrare come uscire, però mi sento di dire che per come avevamo cominciato la gara ci siamo meritati la chance di vincerla lottando, dando tutto, mostrando una grande determinazione".