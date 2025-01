Virtus, la rinascita di Polonara tra Shengelia e Ivanovic

Un legame, quello tra Achi e il nuovo coach delle Vu nere, consolidato nel biennio proprio a Baskonia (2019-21): una prima stagione dall'impiego limitato in Europa ma da protagonista fondamentale nella storica vittoria in ACB, una seconda regular season di Eurolega con cifre mai più registrate da Polonara nella competizione (29' abbondanti a sera, 12.2 punti col 57.2% da 2 e il 44.3% da 3, 6.6 rimbalzi e 2 assist di media). Non è un caso che fosse la presenza di Ivanovic alla guida della Stella Rossa 2022/23 a far pensare che Polonara, dopo le deludenti esperienze a Istanbul tra Fenerbahce ed Efes, potesse trasferirsi a stagione in corso a Belgrado e non, come poi avvenne, allo Zalgiris di Trinchieri.