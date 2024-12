Rayjon Tucker, con Scafati la prima scintilla in LBA in maglia Virtus

La tendenza a rifiutare il tiro e attaccare aree troppo intasate è ancora viva, e in alcuni possessi difensivi la palla gli fa troppo gola: gli apprezzamenti di un coach come Ivanovic ("Mi piace la sua mentalità" post Scafati; "È stato uno degli MVP dello scorso campionato italiano, ogni giorno si allena in maniera positiva e concentrata. Stasera ha fatto un buon lavoro, specialmente in difesa, mettendo energie e aiutando la squadra" post ASVEL), da sempre affascinato dalla componente di energia legata al Gioco, non possono non far piacere. 3 mesi di disconnessione durante la gestione Banchi e la disponibilità, per bocca della dirigenza bianconera, di cercare una nuova sistemazione per finanziare altri innesti: se c'era questo da pagare per rivedere un Rayjon Tucker a briglie sciolte, per la Virtus ora il prezzo sembra più giusto.