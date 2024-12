Shengelia ha un'ulcera: Bologna perde il suo totem per un mese

Zanetti ha parlato di una decina di giorni, ma in realtà lo stop di Shengelia dovrebbe essere più lungo: i dieci giorni saranno quelli minimi di riposo, poi arriveranno blandi e graduali allenamenti prima di poter tornare a fare contatto ed essere convocabile. Di fatto si rivedrà nel 2025. Problema importante per la Virtus, in un momento di calendario decisamente compresso e in un settore come quello dei lunghi già gravato dall'assenza di Cacok e dall'andamento altalenante di Grazulis. Zanetti ha quasi escluso un ritorno sul mercato: "Intervenire sul roster? Vediamo, se si dovesse fermare a lungo Shengelia allora sì".