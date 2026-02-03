Milano-Cortina 2026, Buonfiglio: "Quante medaglio? Non mettiamo limiti alla mano del Signore"
"Non mettiamo limiti alla mano del Signore". È la risposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ai giornalisti che gli chiedono se punta a battere il record delle 20 medaglie vinte a Lillehammer 1994. "Una mia previsione? Ho già detto che mi fa sempre piacere fare meglio. Qualcuno mi ha detto che la scorsa Olimpiade erano 17, allora ho risposto: dobbiamo fare meglio", aggiunge Buonfiglio, a margine della conferenza di presentazione dei palinsesti per Milano-Cortina 2026.
"Il lavoro c'è - rimarca il numero uno del Coni -, atleti e atlete sono preparati, gli staff hanno fatto il loro dovere sotto la guida di due presidenti come Flavio Roda e Andrea Gios, però le Olimpiadi sono Olimpiadi, sappiamo benissimo che non è una gara al ranking, in quel momento tu devi stare bene e qualcun altro un po' meno bene. In più, sono Olimpiadi dove il meteo può fare la differenza. Credo che siamo pronti, abbiamo anche voglia, perché siamo fieri e orgogliosi di essere italiani".