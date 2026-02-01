Basket, Serie A: Brescia sbanca Milano, Olimpia ko 90-81
All'Allianz Cloud finisce 90-81 per la Germani che resta prima in classifica. Super Della Valle: 30 punti
Nella diciottesima giornata della Serie A di basket, Brescia vince 90-81 il big match contro l'Olimpia e resta in vetta alla classifica, spedendo Milano a -6. All'Allianz Cloud, la formazione di Poeta è avanti 50-43 all'intervallo lungo, ma nella ripresa la Germani recupera. Sull'81-80, poi, il parziale di 10-0 impreziosito dalla tripla di un clamoroso Amedeo Della Valle (30 punti a fine partita), che chiude poi i giochi dalla lunetta.
OLIMPIA MILANO-BRESCIA 81-90
Milano ai piedi di Amedeo Della Valle. Con una prestazione mostruosa (30 punti), l'Mvp di giornata trascina Brescia verso una vittoria per 90-81 che vuol dire +6 sull'Olimpia e la conferma della vetta della classifica. Come contro Varese, invece, la squadra di Poeta parte bene ma si scioglie nella ripresa. A fine primo quarto, infatti, i padroni di casa sono avanti 25-20, mentre all'intervallo lungo il tabellone dell'Allianz Cloud dice 50-43. Già a inizio ripresa, però, la Germani riduce le distanze e a 10' dalla sirena è addirittura avanti di un possesso (66-64). Il testa a testa dura per altri 8 minuti, poi gli ultimi due sono un Della Valle show: con due sue triple, Brescia passa dal -1 al +5 (86-81) e sono poi altri quattro liberi realizzati a chiudere i giochi. Un 10-0 di parziale tutto firmato dalla stella di Brescia, che praticamente da solo (segna il 33% dei punti della sua squadra) batte l'Olimpia, ora a 12-5 di record e dunque a -6 dalla Germani.