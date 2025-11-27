Basket, qual. Mondiali: Banchi inizia con un ko, l'Islanda batte l'Italia

© italyphotopress
La miglior versione possibile dell'Italbasket, decimata dalle assenze per l'Eurolega e l'Nba, cade in casa: gli scandinavi vincono 81-76
Non inizia col piede giusto l'era di Luca Banchi come ct dell'Italbasket, impegnata nelle qualificazioni agli Mondiali 2027. Gli azzurri, decimati dalle assenze e costretti a schierare una formazione molto rimaneggiata, perdono infatti in casa contro l'Islanda. I 19 punti di Casarin e i 16 di Procida non bastano per frenare l'impeto degli scandinavi, che giocano una grande partita e vincono 81-76. Sugli scudi Fridriksson (29).
La prima partita della Nazionale alla Nova Arena di Tortona, casa della Bertram Derthona, non è fortunata per il neo ct Luca Banchi. Il commissario tecnico degli azzurri debutta con un ko contro l'Islanda, che approfitta delle assenze e degli errori della nostra Nazionale, sconfitta per 81-76 nelle qualificazioni ai Mondiali. Mancano tantissimi big all'Italia, che gioca sotto gli occhi del capitano ad honorem Achille Polonara, presente in tribuna, e inizia col piede giusto. Gli azzurri volano sul +6 con Procida e Casarin sugli scudi, ma l'Islanda rientra e rimette la gara in parità sul 21-21. Gli scandinavi, trascinati da un sontuoso Fridriksson che chiuderà con 29 punti, ne hanno di più a livello mentale e aggrediscono l'Italia, che subisce un parziale di 8-0 nell'avvio del secondo quarto. Gli azzurri accorciano con Baldasso, ma vanno al riposo con uno svantaggio di quattro punti e un parziale di 38-34. Alla ripresa delle ostilità l'Italbasket, con Ferrari e Casarin, si porta a una sola lunghezza di distanza (45-44), ma gli islandesi non demordono e allungano nuovamente: Steinarsson e Hermannsson firmano il +9 e un allungo che sembra difficile da ribaltare.
Nell'avvio del quarto periodo, però, la formazione scandinava cede all'eccesso di sicurezza e l'Italia si risveglia: ecco spiegata la rimonta azzurra, con Procida a vestire i panni del supereroe e firmare il mini-parziale che vale il vantaggio (68-64). Gli azzurri avrebbero la chance per chiuderla dopo essersi visti assegnare una rimessa contesa, ma si perdono dalla lunetta: sia Della Valle che Tessitori sbagliano due liberi, sanguinosi col senno di poi. L'Islanda può così ricaricarsi e rientrare in gara con lo scatenato Fridriksson, che firma il controsorpasso sul 77-76 col canestro e il libero aggiuntivo. Tonut si divora il possibile controsorpasso e l'Italia, nel minuto finale, completa il suo suicidio perfetto: è ko per gli azzurri, sconfitti 81-76 in casa. Iniziano col piede sbagliato le qualificazioni a Euro2027 per Banchi, atteso domenica da una sfida ancora più dura: si giocherà contro la Lituania, che quest'oggi sfidava la Gran Bretagna.