Basket, qual. Mondiali: Banchi inizia con un ko, l'Islanda batte l'Italia

La prima partita della Nazionale alla Nova Arena di Tortona, casa della Bertram Derthona, non è fortunata per il neo ct Luca Banchi. Il commissario tecnico degli azzurri debutta con un ko contro l'Islanda, che approfitta delle assenze e degli errori della nostra Nazionale, sconfitta per 81-76 nelle qualificazioni ai Mondiali. Mancano tantissimi big all'Italia, che gioca sotto gli occhi del capitano ad honorem Achille Polonara, presente in tribuna, e inizia col piede giusto. Gli azzurri volano sul +6 con Procida e Casarin sugli scudi, ma l'Islanda rientra e rimette la gara in parità sul 21-21. Gli scandinavi, trascinati da un sontuoso Fridriksson che chiuderà con 29 punti, ne hanno di più a livello mentale e aggrediscono l'Italia, che subisce un parziale di 8-0 nell'avvio del secondo quarto. Gli azzurri accorciano con Baldasso, ma vanno al riposo con uno svantaggio di quattro punti e un parziale di 38-34. Alla ripresa delle ostilità l'Italbasket, con Ferrari e Casarin, si porta a una sola lunghezza di distanza (45-44), ma gli islandesi non demordono e allungano nuovamente: Steinarsson e Hermannsson firmano il +9 e un allungo che sembra difficile da ribaltare.