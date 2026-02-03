Olimpiadi, a Milano apre ufficialmente "Ice & Fun Milano Cortina 2026"

Ice & Fun Milano Cortina 2026 nasce con l’obiettivo di rendere i Giochi un’esperienza diffusa e accessibile, capace di coinvolgere la cittadinanza anche al di fuori delle venue sportive, trasformando uno dei luoghi più iconici della Milano contemporanea in un punto di incontro dedicato allo sport, al movimento e alla condivisione.



Protagoniste di Ice & Fun sono le piste di snowtubing, pensate per consentire ai bambini dai 3 ai 12 anni di vivere l’emozione di una discesa sulla neve in totale sicurezza, accompagnati da personale qualificato. I bambini di età inferiore ai 3 anni potranno accedere all’attività solo se accompagnati dai genitori.

Un’attività ludica e inclusiva che richiama alcune delle discipline protagoniste dei Giochi Invernali, reinterpretate in chiave urbana.