Olimpiadi, a Milano apre ufficialmente "Ice & Fun Milano Cortina 2026"

03 Feb 2026 - 15:16
© Ufficio Stampa

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il cuore della città accoglie un’esperienza invernale pensata per avvicinare le famiglie allo spirito dei Giochi. Dal 4 al 22 febbraio, in Piazza Tre Torri, nel cuore di CityLife, prende vita l'Ice & Fun Milano Cortina 2026, uno spazio temporaneo che porta l’atmosfera della montagna in città attraverso piste di snowtubing ad accesso gratuito, offrendo un’occasione di gioco, divertimento e scoperta per un pubblico ampio e trasversale.

Ice & Fun Milano Cortina 2026 nasce con l’obiettivo di rendere i Giochi un’esperienza diffusa e accessibile, capace di coinvolgere la cittadinanza anche al di fuori delle venue sportive, trasformando uno dei luoghi più iconici della Milano contemporanea in un punto di incontro dedicato allo sport, al movimento e alla condivisione.

Protagoniste di Ice & Fun sono le piste di snowtubing, pensate per consentire ai bambini dai 3 ai 12 anni di vivere l’emozione di una discesa sulla neve in totale sicurezza, accompagnati da personale qualificato. I bambini di età inferiore ai 3 anni potranno accedere all’attività solo se accompagnati dai genitori.
Un’attività ludica e inclusiva che richiama alcune delle discipline protagoniste dei Giochi Invernali, reinterpretate in chiave urbana.

© Ufficio Stampa

Il progetto pone inoltre una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: gli allestimenti prevedono l’utilizzo di alberi veri, che al termine dell’evento verranno riutilizzati, mentre le piste di snowtubing sono realizzate con pannelli tecnici che non richiedono l’impiego di ghiaccio o neve artificiale, evitando così consumi di acqua ed energia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di eventi che accompagna Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di promuovere i valori Olimpici e Paralimpici, lo sport come strumento di partecipazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Date e orari di apertura
Ice & Fun Milano Cortina 2026 sarà aperto al pubblico secondo il seguente calendario:
Giorni lavorativi: dalle 15:00 alle 19:30
Giorni festivi (weekend e dal 16 al 20 febbraio): dalle 10:30 alle 19:30

L’accesso alle piste di snowtubing è gratuito, fino a esaurimento disponibilità, nel rispetto delle norme di sicurezza.

