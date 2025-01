Brescia, Poeta: "Approccio un po' soft, mi tengo l'ottima rimonta"

Amare le considerazioni di coach Poeta dopo la sconfitta della sua Brescia nell'anticipo di Treviso (86-84): "Complimenti a Treviso, hanno fatto una partita di grande energia. Noi abbiamo avuto un approccio un po' soft, non siamo riusciti a pareggiare l'energia nel primo tempo. In trasferta recuperare dal -16 è sempre difficile, abbiamo fatto un secondo tempo, abbiamo reagito, alzato l'intensità difensiva e fatto meglio a rimbalzo. E abbiamo tirato per vincere. Se devo salvare qualcosa è la grandissima reazione, però ci deve servire come lezione. Dobbiamo sempre mettere il giusto livello di energia. Abbiamo concesso 16 rimbalzi in attacco, di solito vinciamo a rimbalzo. Ma è un barometro dell'energia mancata per vincere in un campo difficile come questo. Nonostante tutto abbiamo tirato per vincere contro una squadra in salute, con energia, spinta dal pubblico. Non sono arrabbiato per la sconfitta, sono arrabbiato solo del fatto che potevamo fare meglio in approccio. Mi tengo l'ottima rimonta e ripartiamo da lì".