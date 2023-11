Pericolo spagnolo per Virtus e Olimpia, Trento vuole stupire ancora

LA SETTIMANA EUROPEA

In programma il big match tra Real Madrid e Bologna, l'Armani vuole rialzarsi contro Valencia

Chiusa la sesta giornata di campionato, comincia una nuova settimana di basket europeo per sette delle otto formazioni italiane impegnate tra EuroLega, EuroCup e non solo.

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE

Dopo aver perso contro il Besiktas la scorsa settimana, Venezia ha necessità di trovare un risultato utile per risalire verso la zona play-off di EuroCup. Al Taliercio arriva la Cedevita Olimpija Ljubljana, ancora senza vittorie e guidata dall'italiano Simone Pianigiani. Appuntamento di Champions League per Sassari, che ha estremo bisogno di una vittoria nella trasferta tedesca contro il Ludwigsburg per uscire da un periodo difficile tra campionato e coppa.

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE

Trento sarà impegnata in EuroCup. La compagine allenata da Paolo Galbiati ha ottenuto due vittorie consecutive nella competizione al termine di gare con un finale al cardiopalma. Lo Slask Wroclaw (record 0-5) cerca disperatamente la gloria di fronte al pubblico di casa.

Cambiata guida tecnica in panchina con l'arrivo di Dragan Šakota, Brindisi cerca di darsi la scossa per ottenere la prima vittoria in Europe Cup contro il Casademont Zaragoza di Andrea Cinciarini, a punteggio pieno dopo la vittoria sul Kalev/Cramo.

Anche Varese è impegnata in Europe Cup: all'Itelyum Arena arrivano i ciprioti del Keravnos, in cerca di un successo per evitare l'eliminazione.

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE

Grande notte di EuroLega per Milano e Bologna. Sconfitta contro Monaco nell'ultimo turno, l'Olimpia è in cerca di una vittoria fondamentale per il morale. Al Forum arriva il Valencia (record 5-1), uscito con un successo per 79-71 dalla sfida con Berlino. Diversa la situazione per la Virtus, alla quinta vittoria consecutiva in Europa con il successo sull'Anadolu Efes. Ad attendere la squadra di Banchi, il Real Madrid primo in classifica e imbattuto (record 5-0).

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

EA7 Emporio Armani Milano-Valencia Basket (giovedì 9 novembre, ore 20:30)

Real Madrid-Virtus Segafredo Bologna (giovedì 9 novembre, ore 20:45)

EUROCUP

Umana Reyer Venezia-Cedevita Olimpija Ljubljana (martedì 7 novembre, ore 20:00)

Slask Wroclaw-Dolomiti Energia Trentino (mercoledì 8 novembre, ore 20:00)

CHAMPIONS LEAGUE

MHP RIESEN Ludwigsburg-Banco di Sardegna Sassari (martedì 7 novembre, ore 20:00)