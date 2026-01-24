"Oltre i colori": Pistoia e Rieti basket tornano a sfidarsi dopo l'agguato al bus

"Da quella terribile notte", afferma il dg del Pistoia Basket Andrea Di Nino, i due club "non hanno mai smesso di collaborare per unire due città nel ricordo di Marianella" e domani "la Curva Firenze sarà un laboratorio per il futuro dello sport: le giovani generazioni insieme, oltre i colori dei rispettivi team". "Da quella notte maledetta è partito davvero un qualcosa di unico" commenta il patron di Rsr Sebastiani Rieti, Roberto Pietropaoli, che in Lega nazionale pallacanestro ha "auspicato che tutti facciano squadra e il mio augurio è che questa idea possa essere un trampolino di lancio per il futuro". All'incontro ci sarà il presidente di Lnp, Francesco Maiorana, che da subito ha espresso pieno supporto all'iniziativa come il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, impossibilitato per una sovrapposizione di impegni a essere presente a Pistoia.