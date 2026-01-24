"Oltre i colori": Pistoia e Rieti basket tornano a sfidarsi dopo l'agguato al bus
Le due squadre si affrontano per la prima volta dopo quanto accaduto lo scorso ottobre
Tornano ad affrontarsi domani alle 18 a Pistoia Estra Pistoia Basket e Rsr Sebastiani Rieti (serie A2): è la prima volta dal 19 ottobre, quando in un agguato nel dopo match di andata morì Raffaele Marianella, uno degli autisti del bus dei tifosi biancorossi. Da allora i due club hanno messo in campo iniziative per la famiglia di Marianella e per sensibilizzare i tifosi nella lotta alla violenza nello sport. Per la gara di domani, grazie anche alla collaborazione, si spiega, con ministero dell'Interno, prefetti, questori ed amministrazioni comunali, i due club hanno predisposto una serie di eventi.
Tra le iniziative domani mattina una partita di minibasket tra i bambini della Willie Basket Rieti - che arriveranno, insieme agli accompagnatori, con un apposito pullman, in tutto una cinquantina di persone - e i loro coetanei del Pistoia Basket. Nel pomeriggio per la delegazione proveniente da Rieti visita alla città e poi alla Lumosquare per assistere al match in Curva Firenze (non nel settore ospiti) insieme ai coetanei di Pistoia, "per lanciare un ulteriore messaggio di condivisione e inclusione anche sugli spalti".
Al momento della presentazione delle squadre i giocatori indosseranno poi una maglia speciale - creata per l'occasione dai partner dell'iniziativa, Lumos e Conad Nord Ovest -, con il claim Oltre i colori e saranno accompagnati dai bambini stessi, anche loro vestiti con la stessa maglietta. Infine, nell'intervallo, ancora una volta il gruppo dei giovani presenti scenderanno sul parquet per una partita speciale: tutti indosseranno la stessa t-shirt come segno che lo sport deve "unire e non dividere".
"Da quella terribile notte", afferma il dg del Pistoia Basket Andrea Di Nino, i due club "non hanno mai smesso di collaborare per unire due città nel ricordo di Marianella" e domani "la Curva Firenze sarà un laboratorio per il futuro dello sport: le giovani generazioni insieme, oltre i colori dei rispettivi team". "Da quella notte maledetta è partito davvero un qualcosa di unico" commenta il patron di Rsr Sebastiani Rieti, Roberto Pietropaoli, che in Lega nazionale pallacanestro ha "auspicato che tutti facciano squadra e il mio augurio è che questa idea possa essere un trampolino di lancio per il futuro". All'incontro ci sarà il presidente di Lnp, Francesco Maiorana, che da subito ha espresso pieno supporto all'iniziativa come il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, impossibilitato per una sovrapposizione di impegni a essere presente a Pistoia.