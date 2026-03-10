Milano, il sindaco Sala: "Vogliamo fare un palazzetto solo per il ghiaccio"

"Il successo di un Olimpiade nasce sì da una buona organizzazione, ma soprattutto dalle performance degli sportivi: è stata straordinaria con le Olimpiadi, c'è stata una partenza straordinaria con le Paralimpiadi. Ma deve essere importante quello che rimane". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un evento organizzato a Casa Italia Paralimpica a Milano per la squadra di hockey paralimpico. "Rimarrà l'Arena, importantissima - afferma - ma poi, visto il grande interesse che il ghiaccio ha, l'attenzione che ha dato a Milano, stiamo lavorando per far sì che un altro impianto rimanga, dedicato al ghiaccio": "Ci sarà un impianto temporaneo in fiera, ma poi sarà costruito un palazzetto per il ghiaccio. E questa è una cosa straordinaria, è come se voi, con le vostre performance - dice Sala rivolgendosi agli atleti - , aveste dato una svegliata anche a Milano e al nostro Paese, anche facendo vedere quello che manca. Siccome noi italiani siamo persone strane, confusionali, ma di buona volontà e dei grandissimi lavoratori, le occasioni vanno prese".