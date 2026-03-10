Tennis, Jasmine Paolini fuori agli Indian Wells: vince Gibson

10 Mar 2026 - 23:36

Jasmine Paolini si ferma agli ottavi del 'BNP Paribas Open', terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La toscana si arrende col punteggio di 7-5, 2-6, 6-1 alla qualificata australiana Talia Gibson (110 WTA). Per lei ora c'è all'orizzonte un quarto di finale contro la filippina Alexandra Eala (32) o la ceca Linda Noskova (14), ed una eventuale semifinale contro Aryna Sabalenka (n.1) o Amanda Anisimova (n.5).

