All'Olimpia il primo derby con la Virtus: Milano vince 73-62

TORNEO DI CRETA

Nella finalina del torneo di Creta l'EA7 vola sul +25, nell'ultimo quarto Bologna riduce lo svantaggio. Tra una settimana c'è la Supercoppa

© Ufficio Stampa Il primo derby d'Italia finisce come l'ultimo. Milano lo fa suo con una prova solida e convincente, dominando la finale per il terzo posto del torneo di Creta per tre quarti su quattro. Tante note positive per Messina: dalla prova dei play Bolmaro e Dimitrijevic, alla vena di LeDay (14 punti), fino all'ottimo impatto di Diop. Nella Virtus, apparsa ancora molto indietro, doppia doppia per Zizic: 14 punti e 10 rimbalzi.

Luca Banchi ha così commentato la partita: “Siamo arrivati a questo torneo senza mai avere l’intera squadra al completo, con giocatori che qui avrebbero avuto la prima occasione di giocare con la squadra. Stasera siamo entrati abbastanza bene nella partita. Milano gioca un basket già molto fluido a cui noi abbiamo fatto fatica a replicare; noi abbiamo cercato comunque di stare nella partita per 40’ e negli ultimi minuti i nuovi arrivati hanno messo lo zampino e questo mi fa piacere. C’è motivo di credere che questa squadra abbia tanti margini di miglioramento”.

E alla tv greca Cosmote ha aggiunto: "Milano è impressionante, hanno costruito un roster per competere per le Final Four. Da parte nostra noi oggi non abbiamo avuto il supporto dei numeri, soprattutto in attacco. Un chiaro sintomo della nostra stanchezza. Una preseason molto difficile. Questo torneo è stato il primo di Shengelia e Cordinier con la squadra. Portiamo a casa cose positive e altre meno".

© Ufficio Stampa

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA 73-62

OLIMPIA MILANO: Dimitrijevic 5, Bortolani 2, Causer n.e., Tonut 8, Bolmaro 6, Brooks n.e., Leday 14, Ricci 8, Flaccadori, Diop 8, Caruso, Shields 4, Nebo 8, Mirotic 10, McCormack n.e. Coach: Ettore Messina.

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 12, Pajola 6, Clyburn 2, Visconti n.e., Shengelia 5, Hackett 2, Morgan 2, Polonara, Diouf 8, Zizic 14, Akele 6, Tucker 5. Coach: Luca Banchi.