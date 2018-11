Olimpia ko in Eurolega, passo falso a Barcellona

23/11/2018

Secondo impegno settimanale per entrambe le formazioni in Europa: mercoledì Milano ha avuto la meglio del Baskonia, mentre Barcellona ha superato il Panathinaikos. Per la formazione di Pianigiani arriva un test importantissimo, dopo un avvio convincente in Eurolega, per misurare quali potranno essere le reali ambizioni stagionali in campo continentale. I campioni d’Italia ne sono consapevoli e partono con i giri del motore altissimi: due triple di Brooks, due di Micov e una di Cinciarini sembrano spianare la strada all’Olimpia nel primo quarto. Barcellona non riesce a rispondere colpo su colpo ma prova a restare in scia, per Milano arriva il massimo vantaggio di otto punti, ma subito dopo anche il black out: Tomic e Kuric accorciano le distanze, Blazic fissa il 24-25 che chiude il primo quarto con una bomba da tre, ma ancora più netto è il passivo di 9-0 che regala il miglior biglietto da visita degli spagnoli in avvio della frazione successiva. Heurtel risponde subito a Jerrells da fuori nell’unico tiro da tre che Milano riesce a mettere a segno nel secondo quarto, Barcellona invece ha la mano ferma e avanza fino al 53-42 dell’intervallo lungo. Nel terzo quarto l’Olimpia affonda definitivamente: Jerrells, Gudaitis e Brooks regalano gli unici sussulti di una frazione in cui gli spagnoli dominano in maniera schiacciante, portando il vantaggio fino al +20 del 74-54 che spegne qualsiasi speranza negli uomini di Pianigiani. Una timida reazione arriva nell’ultimo quarto, ma nonostante James e Kuzminskas provino a indicare la rotta il divario resta troppo netto. Il finale per l’Olimpia è in crescendo, ma non evita il ko: finisce 90-80. Con sei vittorie a testa Barcellona e Milano sono adesso appaiate in classifica al quinto posto.