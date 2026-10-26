Tennis: Nadal giocherà esibizione a Las Vegas, due anni dopo il ritiro

26 Ott 2026 - 17:41
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All'inizio del prossimo anno Rafael Nadal parteciperà a un incontro di esibizione a Las Vegas, sarà la sua prima apparizione negli Stati Uniti dopo il ritiro avvenuto due anni fa. Il campione di 22 titoli del Grande Slam sarà il protagonista dell'evento 'The MGM Slam presented by Capital One', che si terrà il 27 febbraio presso la T-Mobile Arena. Nel 2024, durante il suo ultimo anno nel circuito professionistico, Nadal aveva già affrontato Carlos Alcaraz in un'esibizione proprio a Las Vegas. "Ricordo quanto sia stato emozionante percepire l'energia di un'arena gremita in una città come Las Vegas", racconta Nadal, oggi quarantenne. E aggiunge: "Ora torno in una fase diversa della mia vita, senza la pressione del circuito, ma con la stessa passione per questo sport".

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