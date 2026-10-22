Milano, l'Eurolega è ancora amara: anche il Barcellona espugna il Forum

Nel terzo quarto i catalani allungano grazie soprattutto a Punter e Nebo, che portano la squadra di Sekulic fino al +14, prima del break dell’Olimpia firmato Burnell-Thompson, autori di 6 e 5 punti ciascuno nel giro di un paio di minuti. All'inizio del quarto periodo i Blaugrana sono avanti di 7 punti (71-64). Negli ultimi 10 la scena è tutta per Kevin Punter: l’ex della partita ne fa 6 consecutivi – a fine partita saranno 17 totali - e respinge l’avanzata di Milano, che si era portata a -4. Nel finale Barcellona gestisce il vantaggio e allunga, chiudendo 89-81. Non bastano i 15 di Burnell, i 13 di Peters e i 12 di Thompson: Milano perde ancora e si trova ora penultima in classifica, ma con lo stesso score del Baskonia ultimo.