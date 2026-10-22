BASKET

Milano, l'Eurolega è ancora amara: anche il Barcellona espugna il Forum

Non bastano i 15 punti di Burnell: la squadra di Peppe Poeta perde la sesta partita in Europa

22 Ott 2026 - 22:43
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Arriva un’altra sconfitta, la sesta in sette partite, per Milano che ora è sempre più in fondo alla classifica di Eurolega. Al Forum l’Olimpia è costretta a inseguire sin dai primi minuti e, nonostante il Barcellona non prenda mai il largo, non riesce mai ad avvicinarsi realmente. Trascinati da un ottimo Kevin Punter, ex della partita, i blaugrana gestiscono il vantaggio anche nell’ultimo quarto, e chiudono il match 89-81.

Il primo quarto è tutto all’insegna dell’equilibrio, con i Blaugrana che partono meglio e arrivano fino al +7, prima della reazione dei padroni di casa, che trovano il pareggio con una tripla di Booker. Dopo dieci minuti è 23-21 Barça. Nel secondo periodo il copione è molto simile, con la squadra spagnola che controlla il piccolo vantaggio a disposizione fino alla sirena: all'intervallo è 44-40 per gli ospiti.

Nel terzo quarto i catalani allungano grazie soprattutto a Punter e Nebo, che portano la squadra di Sekulic fino al +14, prima del break dell’Olimpia firmato Burnell-Thompson, autori di 6 e 5 punti ciascuno nel giro di un paio di minuti. All'inizio del quarto periodo i Blaugrana sono avanti di 7 punti (71-64). Negli ultimi 10 la scena è tutta per Kevin Punter: l’ex della partita ne fa 6 consecutivi – a fine partita saranno 17 totali - e respinge l’avanzata di Milano, che si era portata a -4. Nel finale Barcellona gestisce il vantaggio e allunga, chiudendo 89-81. Non bastano i 15 di Burnell, i 13 di Peters e i 12 di Thompson: Milano perde ancora e si trova ora penultima in classifica, ma con lo stesso score del Baskonia ultimo.

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