Alcaraz: "Felice di giocare anche con Sinner a Riad"

"Il Six Kings Slam ha un'atmosfera eccellente. Mi fa piacere giocare con i migliori, anche con Jannik Sinner". Lo ha dichiarato il tennista spagnolo Carlos Alcaraz oggi, nel corso della conferenza stampa tenutasi alla Wiener Stadthalle di Vienna, in occasione del torneo ATP 500. Alcaraz ha espresso entusiasmo per il Six Kings Slam, in programma a Riad, in Arabia Saudita, a fine dicembre 2026, sottolineando il piacere di confrontarsi con i migliori giocatori del circuito, tra cui l'azzurro Jannik Sinner. Interpellato sulla partecipazione dell'italiano dopo l'infortunio, il tennista spagnolo non si è soffermato sulle condizioni fisiche del rivale, limitandosi a evidenziare l'atmosfera della manifestazione saudita e il valore della competizione tra i protagonisti del tennis mondiale.