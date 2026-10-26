Volley, Mondiali donne 2027: Italia in girone con Belgio, Colombia e Portorico

26 Ott 2026 - 16:54
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L'Italia affronterà Belgio, Colombia e Porto Rico nella fase a gironi della Coppa del mondo femminile di volley 2027. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Los Angeles. La rassegna iridata è in programma il prossimo anno dal 20 agosto al 5 settembre negli Stati Uniti e Canada. L'Italia campione in carica è testa di serie numero 1 della pool A. Danesi e compagna giocheranno a Omaha (Nebraska). Nella pool B in programma a Orlando (Florida) con il Brasile giocheranno Cechia, Kenia e Corea del Sud. Nella pool C di Quebec City (Canada), le campionesse d'Europa della Turchia con Repubblica Dominicana, Francia ed Egitto. Nel girone D, invece, le padrone di casa degli Stati Uniti giocheranno a Orlando con Thailandia, Messico e Grecia. La pool E di Montreal (Canada) vedrà scendere in campo Polonia, Germania, Slovenia e Cuba. Nella pool F si affronteranno a Omaha Giappone, Russia, Argentina e Bulgaria. Il girone G di Montreal sarà composto da Canada, Serbia, Ucraina e Camerun. Infine la pool H di Quebec City sarà composta da Cina, Olanda, Svezia e Svizzera. La manifestazione si disputerà in cinque città tra Stati Uniti e Canada: Montreal (Bell Centre), Omaha (CHI Health Center Arena), Orlando (Kia Center) e Quebec City (Videotron Centre) ospiteranno la fase a gironi, mentre le finali si giocheranno all'Honda Center di Anaheim (California), impianto dove si svolgerà il torneo olimpico di pallavolo ai Giochi di Los Angeles 2028. La Coppa del Mondo 2027 rivestirà inoltre un'importanza particolare in chiave olimpica: le tre migliori nazionali non ancora qualificate otterranno il pass per il torneo a cinque cerchi. 

Le 32 nazionali sono state suddivise in otto gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prenderà il via dagli ottavi di finale e proseguirà con quarti, semifinali e finali per le medaglie. Questi i gironi: Girone A (Omaha, Usa): Italia, Belgio, Colombia, Portorico; Girone B (Orlando, Usa): Brasile, Cechia, Kenia, Corea del Sud; Girone C (Quebec City, Canada): Turchia, Repubblica Dominicana, Francia, Egitto; Girone D (Orlando, Usa): USA, Thailandia, Messico, Grecia; Girone E (Montreal, Canada): Polonia, Germania, Slovenia, Cuba; Girone F (Omaha, Usa): Giappone, Russia, Argentina, Bulgaria; Girone G (Montreal, Canada): Canada, Serbia, Ucraina Camerun; Girone H (Quebec City, Canada): Cina, Olanda, Svezia, Svizzera.

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