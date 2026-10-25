Basket, Bologna rimonta e passa a Milano! Olimpia sconfitta 98-94 all’overtime

I 5 supplementari si aprono ancora con Moore al centro della scena: l’8 di Bologna si prende due tiri liberi, li segna, e porta avanti i suoi. Hall risponde dalla lunetta prima, e poi anche con una tripla subito dopo un altro canestro da 3 punti di Hackett. Sul 90-89 Carr si inventa una tripla in equilibrio precario, e dà di nuovo respiro ai suoi. Guduric riporta sotto Milano, ma a sei secondi dal termine Carr chiude la partita: Bologna vince 98-94 e allunga in classifica. 27 punti per Moore, 17 per Frazier e doppia doppia da 10+10 per Diouf. Non bastano all’Olimpia i 19 di Cole e i 16 si Burnell.