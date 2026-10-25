Basket, Bologna rimonta e passa a Milano! Olimpia sconfitta 98-94 all’overtime

Bologna si prende la rivincita contro Milano dopo la sconfitta in Eurolega e vince all’overtime una partita che a inizio terzo quarto sembrava quasi persa. Sotto di 19 punti dopo 24 minuti, la squadra di Mumbrù rimonta trascinata da Moore, che chiuderà a 27 punti, e la porta ai supplementari. Negli ultimi 5’ Hackett prima, e Carr poi, respingono gli assalti dell’Olimpia firmati Hall-Guduric: al Forum finisce 98-84. Bologna consolida il primato in classifica.
LA PARTITA
Milano vola avanti dopo l’equilibrio iniziale, poi crolla, si fa rimontare e perde all’overtime una partita che sembrava vinta. Il primo quarto si conclude sul 22-20 per l’Olimpia, un vantaggio maturato grazie ai liberi nel finale di Guduric e Thompson. Il secondo periodo è tutto per la squadra di Peppe Poeta che, a poco meno di sei minuti dalla sirena sul 31-31, vola sul +14 grazie a un parziale di 14-0 maturato in poco più di 120 secondi. A trascinare Milano è soprattutto Bolmaro, che chiude a 12 punti il primo tempo: all’intervallo è 52-37 per l’Olimpia.
L’inizio del terzo quarto è ancora dalla parte della squadra di Poeta, che con sei punti consecutivi vola addirittura sul +19, prima di addormentarsi. Negli ultimi 5’50” Milano ne fa solo 6, e la Virtus si riporta così sul -8 (67-59). La partita è ormai del tutto riaperta, e Bologna continua a rimontare fino all’81 pari a 51 secondi dalla fine: Moore assoluto protagonista della rimonta degli emiliani. Nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del canestro, e si va così all’overtime.
I 5 supplementari si aprono ancora con Moore al centro della scena: l’8 di Bologna si prende due tiri liberi, li segna, e porta avanti i suoi. Hall risponde dalla lunetta prima, e poi anche con una tripla subito dopo un altro canestro da 3 punti di Hackett. Sul 90-89 Carr si inventa una tripla in equilibrio precario, e dà di nuovo respiro ai suoi. Guduric riporta sotto Milano, ma a sei secondi dal termine Carr chiude la partita: Bologna vince 98-94 e allunga in classifica. 27 punti per Moore, 17 per Frazier e doppia doppia da 10+10 per Diouf. Non bastano all’Olimpia i 19 di Cole e i 16 si Burnell.