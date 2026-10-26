Atp Vienna, Darderi vince il derby con Arnaldi e vola al 2° turno

26 Ott 2026 - 21:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Luciano Darderi © afp

Luciano Darderi © afp

Un cerchio che si chiude nella capitale austriaca: a due anni dall'ultimo successo su questa superficie, Luciano Darderi ritrova il sorriso sul cemento al coperto superando il connazionale Matteo Arnaldi con un netto 7-5, 6-2 in un'ora e ventisei minuti di gioco. Il derby azzurro si è rivelato combattuto solo nella prima frazione, fino allo strappo decisivo del tennista italo-argentino. Sul punteggio di 4-5 in favore del ligure, Darderi ha inserito le marce alte piazzando un parziale devastante di sette game consecutivi: una striscia che gli ha permesso di assicurarsi il primo set e di prendere il largo nel secondo senza più voltarsi indietro.

La chiave dell'incontro è stata senza dubbio l'efficacia al servizio per il nativo di Villa Gesell, capace di trasformare in punto ben l'87% delle prime palle messe in campo. Al contrario, l'incontro di Arnaldi è stato zavorrato da troppi passaggi a vuoto, testimoniati dai ben 28 errori non forzati messi a referto.

Per il tennista sanremese si tratta della terza battuta d'arresto di fila. Sospiro di sollievo invece per Darderi, che spezza un digiuno di tre sconfitte consecutive e conquista il primo successo dopo 25 giorni di attesa (dall'affermazione su Ruud al debutto nel torneo di Tokyo). Al secondo turno, Luciano attende il vincente della sfida tra Tommy Paul e Andrey Rublev.

Ultimi video

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:23
MCH SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE: CONEGLIANO SUONA LA NONA 24/10 MCH

Conegliano vince la nona Supercoppa italiana: che festa

02:09
DICH TAMBERI ATLETA EUROPEO DELL'ANNO P DICH

Tamberi: "Una vittoria per tutto il movimento dell'atletica azzurra"

01:50
MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

I più visti di Altri Sport

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Luciano Darderi
21:23
Atp Vienna, Darderi vince il derby con Arnaldi e vola al 2° turno
20:02
Alcaraz: "Felice di giocare anche con Sinner a Riad"
18:38
Coppa Davis: Alcaraz e Zverev guidano Spagna e Germania alle Final 8
17:41
Tennis: Nadal giocherà esibizione a Las Vegas, due anni dopo il ritiro
16:54
Volley, Mondiali donne 2027: Italia in girone con Belgio, Colombia e Portorico