Atp Vienna, Darderi vince il derby con Arnaldi e vola al 2° turno

Un cerchio che si chiude nella capitale austriaca: a due anni dall'ultimo successo su questa superficie, Luciano Darderi ritrova il sorriso sul cemento al coperto superando il connazionale Matteo Arnaldi con un netto 7-5, 6-2 in un'ora e ventisei minuti di gioco. Il derby azzurro si è rivelato combattuto solo nella prima frazione, fino allo strappo decisivo del tennista italo-argentino. Sul punteggio di 4-5 in favore del ligure, Darderi ha inserito le marce alte piazzando un parziale devastante di sette game consecutivi: una striscia che gli ha permesso di assicurarsi il primo set e di prendere il largo nel secondo senza più voltarsi indietro.