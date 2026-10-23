NBA, chi vincerà l'MVP 2026/27 e gli altri premi stagionali? Ecco tutti gli scenari possibili

Victor Wembanyama MVP, Cameron Boozer miglior giovane ed Ajay Mitchell sesto uomo dell'anno. Sono solo alcuni dei nomi papabili per gli NBA Awards 2026/27. La lista dei premi comprende anche il Difensive Player of the Year, dove Wemby rimane il favorito, il MIP (giocatore che è migliorato di più rispetto alla passata stagione), il Clutch Player of the Year e il Coach of the Year. Ma quali sono i cestisti con più probabilità di portarsi a casa un premio? Gli scenari sono tanti e molto dipenderà dai possibili infortuni e dall'andamento delle franchigie nel corso dei prossimi nove mesi.