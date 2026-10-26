Coppa Davis: Alcaraz e Zverev guidano Spagna e Germania alle Final 8

Carlos Alcaraz è stato inserito nellasquadra della Spagna per le 'Final 8' di Coppa Davis inprogramma il mese prossimo; ciò significa che tornerà a disputare lacompetizione per la prima volta dopo due anni. Alexander Zverev, cheprima dell'evento di Bologna (24-29 novembre) salirà sicuramenteal primo posto del ranking mondiale, è stato convocato nella squadratedesca, come annunciato lunedì. Alcaraz non partecipa alla CoppaDavis dall'edizione delle 'Final 8' del 2024. Dopo esserediventato il più giovane tennista a completare il 'Career GrandSlam' - avendo aggiunto il titolo dell'Australian Open al suopalmarès all'inizio di quest'anno - la Coppa Davis rimane unodei pochi trofei prestigiosi che ancora mancano nel palmarès diAlcaraz. La Spagna può contare su altri due giocatori tra i primi 15del mondo: Rafael Jodar (numero 11) e Alejandro Davidovich Fokina(numero 15), entrambi convocati dal capitano David Ferrer. Nei quartidi finale, la Spagna affronterà l'Austria. La Germania di Zverevdebutterà invece contro la Gran Bretagna, che sarà guidata da ArthurFery, semifinalista a Wimbledon.