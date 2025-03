Milano, ora 3 trasferte di fuoco: serve vincerne almeno una

"Non può piovere per sempre", diceva Eric Draven ne Il Corvo. Per l'EA7 Emporio Armani Milano, le ultime 6 gare di Eurolega non vedranno sempre l'avversario di turno chiudere i primi due quarti tirando col 65% da 2 e il 66.7% da 3; non ci saranno terzi quarti da incubo come quello vissuto col Fenerbahce, con gli infortuni apparentemente gravi di Mirotic e Gillespie nel giro di meno di un minuto; non ci saranno altre prove così incolori come quelle di Zach LeDay (4/12 dal campo: dai quarti di finale di Coppa Italia al Round 28 di Eurolega l'americano naturalizzato azero è 18/49 al tiro). L'Eurolega non concede però un attimo di respiro, e anche passi falsi fisiologici rischiano di pagarsi cari.