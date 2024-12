Panathinaikos, Ataman: "Dobbiamo allenarci con la boxe"

Raggiunto dai microfoni di EuroLeague TV al termine del 91-73 incassato alla Stark Arena contro il Partizan Belgrado, il coach del Pana ha cercato così di dare una scossa al suo gruppo: "Da domani, cambieremo il sistema di allenamento. Iniziamo gli allenamenti di boxe. Dobbiamo allenarci con la boxe. Perché il basket non è solo segnare o condividere la palla. È anche una lotta. Congratulazioni al Partizan perché hanno combattuto. Noi non abbiamo risposto alla loro aggressività. In questo momento, con questo basket che stiamo giocando, non possiamo pensare alle Final 4. Pensiamo alla qualificazione per i playoff". Questa è la seconda volta in stagione in cui l'allenatore turco lamenta la mancanza di foga agonistica dell'ambiente Panathinaikos: dopo la sconfitta casalinga nel derby con l'Oly, Ataman aveva dichiarato che "l'atmosfera era buona, ma non era la stessa che si vede con la Stella Rossa o il Partizan Belgrado. Credo che tutti noi, io, i giocatori, siamo stati morbidi stasera, non siamo stati abbastanza arrabbiati stasera".