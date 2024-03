Hayes-Davis come nessuno: 50 punti in una partita di Eurolega

© X

Hanno festeggiato perfino in Ohio, precisamente a Westerville dove Nigel Hayes-Davis è nato quasi 30 anni fa. Perchè l'eco del clamoroso record è arrivato fin lì: 50 punti segnati in una singola partita in Eurolega, traguardo mai tagliato da nessun giocatore. Fino a ieri sera, quando l'ala forte del Fener ha giocato la partita della vita.