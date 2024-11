Eurolega, Andreas Obst da record: 11 triple a segno contro Barcellona

"Qualcuno durante la partita mi ha detto che avevo bisogno di un'altra tripla - ha dichiarato Obst a fine gara - quindi mi ero fissato l'obiettivo in testa: è stata sicuramente una serata speciale. Ma per ora sono super felice per la squadra, andiamo alla sosta per la Nazionale con record di 6-0 in casa, è tutto molto bello in questo momento. I miei compagni hanno sempre avuto molta fiducia in me, nonostante un inizio di stagione difficile. Ma mi hanno incoraggiato e mi hanno dato fiducia. Sono molto felice di avere questi ragazzi intorno a me".