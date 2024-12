In seguito all'espulsione durante Partizan-Panathinaikos, Kendrick Nunn è stato squalificato per un turno di Eurolega e multato per €5000. La guardia statunitense salterà così la trasferta dei Greens a Istanbul, dove è in programma Anadolu Efes-Panathinaikos (venerdì 13, ore 18.30).