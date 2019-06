Nicolò Melli sbarca in Nba: giocherà con i Pelicans

30/06/2019

Nicolò Melli sbarca in Nba. Dopo due stagione con la maglia del Fenerbahce, il 28enne ha raggiunto un accordo con i Pelicans per un contratto biennale da 8 milioni di dollari complessivi. Un'intesa che porta a tre gli italiani impegnati nella lega americana nella stagione 2019-20. Melli raggiunge infatti Marco Belinelli e Danilo Gallinari, diventando il settimo azzurro a giocare negli Usa.

Melli lascia la Turchia dopo due stagioni da protagonista in cui ha giocato due Final Four, chiudendo nel 2018 con il titolo di miglior realizzatore. Arrivato dopo due anni in Germania col Bamberg, Melli al Fenerbahce è cresciuto molto, diventando uno dei migliori lunghi del panorama europeo e attirando le attenzioni dell'Nba. Ai New Orleans Pelicans, Melli troverà Zion Williamson, scelto con il numero uno dell'ultimo draft.