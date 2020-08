Nba: super Doncic trascina Dallas al 2-2 con i Clippers, Toronto e Boston volano  

Una prestazione sontuosa di Luka Doncic, peraltro a mezzo servizio, permette a Dallas di portare sul 2-2 la serie con i Clippers nei playoff Nba. I Mavericks vincono infatti 135-133 all'overtime, con la stella slovena in grado di realizzare 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist, oltre che la tripla decisiva sulla sirena. Nessun problema per Toronto e Boston, che vincono le rispettive serie per 4-0 prevalendo su Nets (150-122) e 76ers (110-116).