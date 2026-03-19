Antonelli: "Sinner in Formula 1? In biposto si potrebbe fare"
Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha parlato con Fiorello su Radio2. "Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo. I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis (Hamilton, ndr), era davvero stracontento per me", ha detto il pilota. Poi, due parole anche per l'amico Jannik Sinner: "Più forte lui al volante o io a tennis? Il mio rovescio è pessimo, il dritto più o meno c'è… però so che Jannik si allena anche in go-kart! Vederlo prima o poi su una F1? Difficile, ma in una biposto si potrebbe fare un giro". In chiusura, un pronostico sul derby europeo Roma-Bologna: "Spero nella vittoria del Bologna… dico 1-0 per noi, ma che vinca il migliore".