C'è un derby anche per il basket: Oaktree supera RedBird nel progetto di una squadra in Nba Europe

Cardinale ha già avviato colloqui con la Nba, si è incontrato con Leo Dell’Orco, in numero uno di Armani, mentre Oaktree ha studiato il progetto proposto dalla più importante lega di basket mondiale, valutando le possibilità concrete di portare avanti il programma coinvolgendo la stessa Olimpia Milano e sarebbe più a buon punto rispetto a Cardinale. La disponibilità economica del fondo americano che ha in mano l'Inter è particolarmente apprezzata dalla Nba, che sta valutando con attenzione questa operazione, e i colloqui con J.P. Morgan, la banca che sovrintende a livello finanziario lo sbarco della Lega americana in Europa, hanno avuto un esito positivo, come quelli tra Oaktree e il management dell’Olimpia Milano.